गोरखपुर की सड़कों पर उतरा 308 पहियों वाला 'महाबली', विशालकाय बायलर देख ठिठके लोग, बनने लगे रील्स

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 308 पहियों वाला महाबली दो सौ टन का बायलर लेकर जिले में आ गया है। इस पर दो सौ टन वजन का बायलर रखा हुआ है। शुक्रवार को महाबली बेलीपार थाने के पास पहुंचा तो लोग हैरानी से उसे देखते रहे। कोई सेल्फी लेने में जुट गया तो कोई वीडियो बनाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड करने लगा। हर कोई अपने तरीके से महाबली की व्याख्या करता दिखा।

बलरामपुर में चीनी मिल में बायलर लगना है। इसे बेल्जियम से मंगाया गया है। ओडिशा के बंदरगाह पर बायलर उतारा गया। इसके बाद उसे सड़क मार्ग से ले आया जा रहा है। बायलर की चौड़ाई सात मीटर और ऊंचाई आठ मीटर है।

इस कारण उसे आगे बढ़ाने के लिए अलग जगह बनानी पड़ रही है। बेलीपार से बाघागाड़ा होते हुए महाबली पहले लिंक एक्सप्रेसवे पर जाएगा। यहां से भगवानपुर टोल प्लाजा के पहले यूटर्न लेकर फ्लाईओवर होते हुए तेनुआ टोल प्लाजा की तरफ उतरेगा।

तेनुआ टोल प्लाजा पर यह उल्टी दिशा में होते हुए आगे बढ़ेगा। दरअसल, बाघागाड़ा से तेनुआ टोल प्लाजा के बीच जहां से लिंक एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है, वहां फ्लाईओवर है। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण महाबली का फ्लाईओवर के नीचे से गुजरना संभव नहीं है। इस कारण इसे पहले लिंक एक्सप्रेसवे पर ले जाया जाएगा।