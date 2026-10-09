गोरखपुर से दिल्ली रूट पर चलती रहेंगी ट्रेनें, यात्रियों को मिली राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर रूट पर दिल्ली के लिए ट्रेनें चलती रहेंगी। नई दिल्ली में दस अक्टूबर को आयोजित सीजेपी आंदोलन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने देश भर के स्टेशनों से दोपहर बाद दो बजे से दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेनों को निरस्त करने का दिशा-निर्देश जारी किया है।

साथ ही कहा है कि ऐसी ट्रेनों को भी निरस्त करें, जो सुबह चार से दोपहर बाद दो बजे तक नई दिल्ली पहुंचती हैं। लेकिन, गोरखपुर से एक भी ट्रेन अभी तक निरस्त नहीं की गई है। हालांकि, रेलवे प्रशासन स्तर पर ट्रेनों के संचालन पर मंथन जारी है। हालांकि रेल अधिकारी ट्रेनों के निरस्तीकरण के बारे में स्पष्ट वजह नहीं बता पा रहे हैं।