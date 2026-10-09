गोरखपुर में सीएम ग्रिड सड़कों की धीमी रफ्तार, उद्घाटन का करना होगा इंतजार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में यातायात को सुगम और हाईटेक बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड) के तहत लगभग 340 करोड़ की लागत से सड़कों को 'स्मार्ट रोड' में बदला जा रहा है। लेकिन इस योजना की रफ्तार ही सवालों के घेरे में है।

गोरखपुर की पहली सीएम ग्रिड सड़क राप्तीनगर में बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन करीब दो महीने बाद भी इसका उद्घाटन नहीं हो सका है। हालांकि अभी कुछ उखड़ी टाइल्स और भूमिगत नालियों को दुरुस्त करने का काम हो रहा है।

उधर, गोलघर क्षेत्र में निर्माणाधीन सीएम ग्रिड सड़कों का काम भी निर्धारित समय से पीछे चल रहा है। इन सड़कों को नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब जनवरी तक काम पूरा होने की बात कही जा रही है। कई नालों को आपस में जोड़ने का काम भी अधूरा है। इसके अलावा सड़क का निर्माण पूरा नहीं होने से यातायात प्रभावित है। निर्माण के कारण जगह-जगह आवाजाही में भी परेशानी हो रही है।

लोगों की सुविधा को देखते हुए कचहरी चौराहे का पास पुलिया बनाने का काम फिलहाल टाल दिया गया है। विजय चौराहा से हरिओमनगर चौराहा होते हुए आंबेडकर चौराहा की ओर से सीएम ग्रिड सड़क का निर्माण की गति भी काफी धीमी है। जिस योजना का उद्देश्य शहर को सुगम और व्यवस्थित यातायात देना है, उसमें लेटलतीफी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है।

मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने कहा कि राप्तीनगर सीएम ग्रिड सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। गोलघर क्षेत्र में भी कार्य प्रगति पर है। वर्षा बंद होने के बाद इन सड़कों के निर्माण में तेजी लाई गई है।



सीएम ग्रिड सड़कों की खासियत