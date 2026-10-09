गोरखपुर में प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए मोबाइल फोन छीना, 48 घंटे में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मोबाइल फोन छीनने के मामले में दो आरोपितों को घटना के 48 घंटे के भीतर रामगढ़ताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से छिनैती का एंड्रायड फोन और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है।

पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि मोबाइल बेचकर प्रेमिका के लिए महंगा गिफ्ट खरीदने की योजना थी। उनका कहना था कि गिफ्ट मिलने पर प्रेमिका प्रभावित हो जाती, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।



पुलिस के अनुसार, छह अक्टूबर की सुबह करीब 11:30 बजे रामगढ़ताल क्षेत्र में एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीनकर बाइक सवार दो युवक फरार हो गए थे। सूचना पर डायल 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने छिनैती की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। घटनास्थल और आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगालने के लिए टीम लगाई गई।



दो दिनों में पुलिस ने 35 कैमरों की फुटेज देखी, जिससे आरोपितों की पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपितों की पहचान रामगढ़ताल क्षेत्र के बड़गो निवासी मो. ताज और शाहिद के रूप में हुई। दोनों पुराने दोस्त हैं।