गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे किनारे झाड़ी में मिली नवजात बच्ची, ग्रामीण की सतर्कता से बची जिंदगी

संवाद सूत्र, सिकरीगंज, (गोरखपुर)। लिंक एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन किनारे झाड़ी में शुक्रवार सुबह कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची मिली। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर टहलने निकले ग्रामीण ने उसे देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी।

इसके बाद ग्रामीणों की मदद से बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे शहर में स्थित चाइल्ड केयर में संरक्षण के लिए भेज दिया।

यह मामला सिकरीगंज थाना क्षेत्र के धोबौली अंडरपास के पास का है। धोबौली गांव निवासी अशोक कुमार साहनी सुबह पांच बजे टहलने निकले थे। इसी दौरान उन्हें लिंक एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन किनारे झाड़ियों से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाने पर उन्होंने कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची को पड़ा देखा।