गोरखपुर में अखिलेश यादव ने सपा नेताओं को एकजुटता का दिया संदेश, MLC चुनाव पर की चर्चा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। देवरिया से लखनऊ लौटते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को गोरखपुर एयरपोर्ट पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर संगठन की स्थिति पर चर्चा की। करीब 25 मिनट के प्रवास के दौरान उन्होंने गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी डा. संजयन त्रिपाठी को जीत दिलाने के लिए नेताओं से एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया। साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी से हाल ही में हुए थप्पड़ कांड की पूरी जानकारी ली और उन्हें निराश नहीं होने तथा मनोबल बनाए रखने की सलाह दी।

अखिलेश यादव करीब पांच बजे हेलीकाप्टर से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष समेत पार्टी के करीब 20 वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अखिलेश ने सभी से संवाद किया और शिक्षक एमएलसी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने डा. संजयन त्रिपाठी को अपने पास बुलाया और वहां उपस्थित नेताओं से उन्हें चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत से जुटने को कहा।