गोरखपुर में रेनबो हॉस्पिटल का कर्मचारी 21 लाख लेकर फरार, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
गोरखपुर के रेनबो हॉस्पिटल का एक कर्मचारी 21 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कर्मचारी की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मोहद्दीपुर स्थित रेनबो हॉस्पिटल के कर्मचारी पर 21 लाख 17 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है।अस्पताल संचालक डॉ. संतोष कुमार सिंह ने बिलिंग में हेराफेरी और दस्तावेजों की कूटरचना का आरोप लगाते हुए पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर संदीप कुमार गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है।
डॉ. संतोष ने कैंट थाना पुलिस को बताया कि कूड़ाघाट निवासी संदीप कुमार गुप्ता वर्ष 2019 से अस्पताल में कंप्यूटर आपरेटर के रूप में काम कर रहा था।वह बिलिंग और कैश ट्रांजैक्शन का जिम्मा संभालता था। मार्च 2025 में अस्पताल में नया डिजिटल सिस्टम इंस्टाल किया गया।
अप्रैल में जब लेन-देन का कंप्यूटरीकृत स्टेटमेंट निकाला गया तो यह सामने आया कि संदीप ने बिलों में हेराफेरी और फर्जी एंट्री कर करीब 21.17 लाख रुपये का गबन किया है। पूछताछ करने पर वह फरार हो गया।
इसकी शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ जिसके बाद कोर्ट की शरण ली।सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया आरोपित की तलाश चल रही है।
