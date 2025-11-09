गोरखपुर में रेनबो हॉस्पिटल का कर्मचारी 21 लाख लेकर फरार, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मोहद्दीपुर स्थित रेनबो हॉस्पिटल के कर्मचारी पर 21 लाख 17 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है।अस्पताल संचालक डॉ. संतोष कुमार सिंह ने बिलिंग में हेराफेरी और दस्तावेजों की कूटरचना का आरोप लगाते हुए पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर संदीप कुमार गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डॉ. संतोष ने कैंट थाना पुलिस को बताया कि कूड़ाघाट निवासी संदीप कुमार गुप्ता वर्ष 2019 से अस्पताल में कंप्यूटर आपरेटर के रूप में काम कर रहा था।वह बिलिंग और कैश ट्रांजैक्शन का जिम्मा संभालता था। मार्च 2025 में अस्पताल में नया डिजिटल सिस्टम इंस्टाल किया गया।