यात्रियों को उतारने व चढ़ाने के लिए ही रेलवे स्टेशन पर मिलेगा प्रवेश, पांच होल्डिंग एरिया तैयार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन प्रबंधन ने पुख्ता इंतजाम किया है। यात्रियों को सिर्फ उतारने व चढ़ाने वाले वाहनों को ही रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश मिलेगा। परिसर में वाहन को निर्धारित समय तक खड़ा करने के लिए न कोई शुल्क लगेगा और न ही पर्ची कटेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाहन चालक गेटों के सामने यात्रियों को उतार व चढ़ा सकते हैं। वाहनों को खड़ा होने की अनुमति नहीं मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में जुर्माना लगेगा। निर्धारित स्टैंड में ही वाहन खड़े किए जाएंगे। जानकारों के अनुसार यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर परिसर में वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। सर्कुलेटिंग एरिया (स्टेशन परिसर) को वाहन फ्री कर दिया जाएगा, जिससे पैदल यात्रियों का सुगमता के साथ आवागमन हो सके। स्टेशन परिसर में पांच होल्डिंग एरिया (विश्राम स्थल) पूरी तरह तैयार कर लिए गए हैं।

गोरखपुर जंक्शन पर पांच होल्डिंग एरिया तैयार हो गए हैं। एक होल्डिंग एरिया वीआइपी गेट के सामने गेट नंबर एक पर, दूसरा कोच रेस्टोरेंट के पास, तीसरा गेट नंबर पांच व छह के बीच, चौथा प्लेटफार्म नंबर एक स्थित कैब वे पर तथा पांचवां उत्तरी द्वार के बुकिंग हाल के पास बना है।

होल्डिंग एरिया में ही यात्रियों को ट्रेनों की अपडेट जानकारी मिल जाएगी। डिस्प्ले बोर्ड और एनाउंस सिस्टम के माध्यम से रुटीन के अलावा स्पेशल ट्रेनों की भी सूचना भी मिलती रहेगी। होल्डिंग एरिया में ही यात्रियों को जनरल टिकट मिल जाएगा। उन्हें भागकर टिकट काउंटरों पर लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। प्रत्येक होल्डिंग एरिया में टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) हाथ में मोबाइल यूटीएस टिकट मशीन लेकर उपस्थित रहेंगे।

भीड़ बढ़ने पर जंक्शन पहुंचने वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही रोक लिया जाएगा। गोरखपुर से बनकर चलने वाली ट्रेनों के यात्री निर्धारित प्रस्थान समय के 30 मिनट तथा वैशाली, सप्तक्रांति और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी पासिंग ट्रेन के यात्रियों को 20 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचने की अनुमति होगी। स्पेशल ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर एक, दो और नौ से ही संचालित किया जाएगाा।

सुरक्षा बल ट्रेनों के रवाना होने के समय के हिसाब से यात्रियों को होल्डिंग एरिया से प्लेटफार्मों पर जाने की अनुमति देंगे। प्लेटफार्मों पर पहुंचने के लिए भी रूट निर्धारित किया गया है। गेट पर ही यात्रियों के टिकट चेक कर लिए जाएंगे।