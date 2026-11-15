रेलवे बोर्ड का बड़ा एक्शन: बिना पात्रता के राशन ले रहे 1.82 लाख कर्मचारी, अब होगा सत्यापन

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। रेलवे कर्मचारी भी राशन (चावल और गेहूं आदि) ले रहे हैं। भारतीय रेलवे स्तर पर ऐसे 1,82,283 सेवा में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों की पहचान की गई है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड धारक हैं।

रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में, पूर्वोत्तर रेलवे समेत सभी क्षेत्रीय रेलवे व उत्पादन इकाइयों को निर्देशित किया है कि वे एक नमूना परीक्षण (सैंपल टेस्ट चेक) कर यह सुनिश्चित करें कि क्या उनके कर्मचारियों या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा एनएफएसए के अंतर्गत कोई लाभ/सब्सिडी प्राप्त की गई है अथवा नहीं।

यदि कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, तो इस आशय का एक घोषणा-पत्र संबंधित कर्मचारी से प्राप्त किया जा सकता है। नियमों के अनुसार, सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों एवं स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी किसी भी प्रकार के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

रेलवे बोर्ड के उप निदेशक- स्थापना (सामान्य) एसके राय ने 11 नवंबर, 2026 को पत्र लिखकर सभी जोन व उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश व सुझाव जारी किया है। उप निदेशक का कहना है कि सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयां अपने कर्मचारियों को यह अवगत कराएं कि वे एनएफएसए के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ व सब्सिडी का उपयोग न करें, क्योंकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। साथ ही, कर्मचारियों को अपने नाम पर जारी एनएफएसए राशन कार्ड स्वेच्छा से समर्पित (सरेंडर) करने की सलाह दी जाती है।