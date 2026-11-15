गोरखपुर के चुनावी रण में जुड़े नए वोटर, SIR में बढ़े 49962 मतदाता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधान सभा निर्वाचन में एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के अंतर्गत चार अप्रैल को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद जिले में 49,962 मतदाता बढ़ गए हैं। अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) में 17 नवंबर को मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जिसके आधार पर दावे-आपत्तियों के अनुसार पात्रों के नाम जोड़े जाएंगे। जबकि सूची में मृतक, स्थानांतरित मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे।

मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में अधिकारियों-कर्मचारियों ने दिन-रात एक कर दिया है। शनिवार को अवकाश के बावजूद भी सुबह से रात तक रिपोर्ट तैयार करने और भारत निर्वाचन आयोग को भेजने की प्रक्रिया जारी रही। जिला निर्वाचन कार्यालय में मतदाता सूची को ड्राफ्ट के लिए तैयार किया गया है।