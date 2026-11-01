रेलवे कर्मियों के लिए राहत भरी खबर, अब राजधानी और वंदे भारत में भी कर सकेंगे उच्च श्रेणी में सफर

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। रेलवे कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे प्रिविलेज पास (पीपी), सेवानिवृत्ति-पश्चात काम्प्लिमेंटरी पास (पीआरसीपी) और विधवा पास (डब्ल्यूपी) पर राजधानी, दुरंतो, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी अपनी निर्धारित पात्रता से ऊंची श्रेणियों में यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें केवल दोनों श्रेणियों के किराये का अंतर चुकाना होगा। अभी तक यह सुविधा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में उपलब्ध थी। रेलवे बोर्ड ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में नया स्पष्टीकरण जारी किया है।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रेलवे सेवक (पास) नियम-1986 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके आधार पर प्रीमियम ट्रेनों में निर्धारित श्रेणी से उच्च श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा नहीं दी जा सके। रेलवे बोर्ड ने वाणिज्य निदेशालय से परामर्श के बाद इस व्यवस्था को मंजूरी दी है।

इस फैसले से उन रेलकर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विशेष राहत मिलेगी, जो परिवार के साथ राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनों से यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन पास में निर्धारित श्रेणी के कारण उच्च श्रेणी में टिकट नहीं ले पा रहे थे। अब वे किराये का अंतर जमा कर अपनी सुविधा के अनुसार उच्च श्रेणी में यात्रा कर सकेंगे। यह व्यवस्था विधवा पास धारकों के लिए भी लागू होगी।