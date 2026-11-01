CM योगी के कार्यक्रम से पहले गोरखपुर में ट्रैफिक अलर्ट, चारफाटक ओवरब्रिज मार्ग पर रहेगा डायवर्जन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक नवंबर को चारफाटक ओवरब्रिज के बिछिया मार्ग पर प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस ने 31 अक्टूबर से कार्यक्रम समाप्ति तक विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया है। इस दौरान दो पहिया वाहनों को छोड़कर सभी तीन पहिया और चार पहिया वाहन निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजरेंगे। भारी वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

एसपी यातायात अमित श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर आमजन को सुगम और सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है। वाहन चालकों को निर्धारित मार्गों का पालन करना होगा। मोहद्दीपुर चौराहे से कौआबाग की तरफ जाने वाले रोडवेज बस, तेल टैंकर समेत सभी भारी वाहन चारफाटक ओवरब्रिज से नहीं जा सकेंगे।