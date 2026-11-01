गोरखपुर में कामधेनु स्वीट्स के कारखाने में गंदगी, बिना लाइसेंस चल रहा था कारोबार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली पर मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावट और गंदगी के बीच खाद्य पदार्थ तैयार करने का खेल भी सामने आने लगा है। धर्मशाला बाजार स्थित कामधेनु स्वीट्स के कारखाने में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को गंदगी, टूटी दीवारें और कूड़े का ढेर मिला। हैरानी की बात यह रही कि प्रतिष्ठान के पास खाद्य कारोबार का लाइसेंस भी नहीं था।

टीम ने यहां से 17 नमूने लिए और अनियमितताओं पर 20 सुधार नोटिस जारी किए। उधर, जिले के अन्य इलाकों में हुई छापेमारी में 150 किलोग्राम संदिग्ध बूंदी सीज की गई, जबकि मक्खियों से भरे 60 किलोग्राम रसगुल्ले नष्ट कराए गए।

''शुद्ध ही शुभ है'' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने शनिवार को दीपावली के मद्देनजर पिपराइच, खजनी और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की राज्य स्तरीय टीम को जांच में कामधेनु स्वीट्स के कारखाने में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब मिली।