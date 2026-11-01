गोरखपुर में आज से धान खरीद शुरू, किसानों को मिलेगा 2461 रुपये प्रति क्विंटल का भाव

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में रविवार से धान की खरीद के लिए क्रय केंद्र खुल जाएंगे। इस बार ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। कामन श्रेणी के धान की खरीद 2441 रुपये प्रति क्विंटल होगी। खाद्य विभाग ने धान की बिक्री के लिए किसानों का पंजीकरण तेज करा दिया है।

भारत सरकार की एग्रीस्टैंक योजना के तहत प्रदेश में बनाई गई किसानों की फार्मर आइडी के आधार पर किसानों का पंजीकरण हो रहा है। फार्मर आइडी से प्राप्त किसान के बोए गए धान के रकबे एवं कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जनपदवार धान की उत्पादकता के आंकड़ों के आधार पर अधिकतम विक्रय सीमा तक ई-पाप डिवाइस पर पंजीकरण संख्या दर्ज कर क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा धान खरीदा जाएगा।

जिन किसानों के पास फार्मर आइडी नहीं है, उसे बनवाने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने की स्थिति में पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है।



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