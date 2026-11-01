गोरखपुर में घरों का पानी जाएगा गोड़धोइया नाला में, सीएम आज करेंगे शिलान्यास

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोड़धोइया नाला के किनारे के घरों का पानी सीवर लाइन में पहुंचाने की परियोजना का रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही गोड़धोइया नाला के किनारे दोनों तरफ बनने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। बाबा राघवदास मेडिकल कालेज के पीछे से बिछिया तक बने नाले का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। चौरी चौरा में रेल ओवरब्रिज समेत 88 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। रविवार को दो कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री 1663 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।

रविवार को मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम सुबह चौरी चौरा के भोपा बाजार में होगा। वहां मुख्यमंत्री गोरखपुर-भटनी रेल खंड पर स्थित समपार संख्या 147बी पर 59.44 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रेल ओवरब्रिज (आरओबी) का उद्घाटन करने के साथ ही कुल 287.56 करोड़ रुपये की लागत वाली 84 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

लोकार्पण और शिलान्यास की परियोजनाओं में जगदीशपुर से सरैया ब्लाक होते हुए देवरिया मार्ग तक फोरलेन में चौड़ीकरण सहित रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाढ़ बचाव के कई कार्य सम्मिलित हैं। लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करने से पूर्व मुख्यमंत्री चौरी चौरा बलिदानी स्मारक पर जाकर अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।