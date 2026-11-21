जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे में स्काउट्स एवं गाइड्स कोटे के तहत भर्ती लिपिक पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। निर्धारित दो वर्ष की अवधि में टंकण दक्षता (टाइपिंग प्रोफिशिएंसी) हासिल नहीं कर पाने पर अब उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त नहीं की जाएंगी।

रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में पूर्व के निर्देशों में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों के मामलों का निस्तारण वर्ष 2017 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। नई व्यवस्था से स्काउट्स एवं गाइड्स कोटे से नियुक्त उन लिपिक कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनकी नौकरी पर टंकण दक्षता की अनिवार्यता को लेकर संकट बना हुआ था।

रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर, 2026 को जारी आदेश के माध्यम से मास्टर सर्कुलर में संशोधन किया है। यह आदेश सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधक (कार्मिक) को भेजा गया है। दरअसल, मास्टर सर्कुलर में प्रविधान था कि स्काउट्स एवं गाइड्स कोटे के तहत लिपिक श्रेणी में नियुक्त ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, जो नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के भीतर निर्धारित टंकण दक्षता हासिल नहीं कर पाते हैं।