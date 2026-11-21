जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिला अस्पताल से बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को वीआइपी मूवमेंट के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। दारोगा के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से गवाही की प्रक्रिया टल गई।

फास्ट ट्रैक पाक्सो कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है। मामले में डायल 112 में तैनात रहे आरोपित कांस्टेबल अभिषेक यादव के विरुद्ध मुकदमे का विचारण चल रहा है। अब तक 11 गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है।