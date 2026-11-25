जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे में रनिंग स्टाफ और अन्य परिचालन श्रेणियों के कर्मचारियों से निर्धारित कार्य अवधि से अधिक काम लेने और उनके विश्राम में कटौती करने पर रोक लगेगी। कर्मचारियों की कमी या परिचालन संबंधी आपात परिस्थितियों का हवाला देकर निर्धारित विश्राम के नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकेगी। 16 नवंबर, 2026 को पत्र लिखकर रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को कार्य अवधि, ड्यूटी रोस्टर और विश्राम संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रेलवे अधिनियम, 1989 और रेलवे सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम अवधि) नियम, 2005 के तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। कर्मचारियों की कमी या परिचालन की आपात स्थिति को विश्राम संबंधी नियमों में छूट देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

रेलवे बोर्ड ने कहा है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के साथ उनकी सतर्कता बनाए रखने के लिए पर्याप्त विश्राम बेहद जरूरी है। इसका सीधा संबंध रेल परिचालन की सुरक्षा और सुचारु संचालन से है। थकान की स्थिति में काम करने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और सतर्कता प्रभावित हो सकती है, जिससे परिचालन सुरक्षा पर भी असर पड़ने की आशंका रहती है।