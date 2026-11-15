पदों की बाढ़ में पूर्वोत्तर रेलवे सूखा, 3500 भर्ती बढ़ीं, लेकिन एनईआर के हिस्से सिर्फ 105

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्तर पर सहायक लोको पायलट (एएलपी) की भर्ती में और 3,500 पद बढ़ा दिया है। 19 फरवरी, 2026 को जारी 11,127 की जगह अब 14,627 पदों पर भर्ती होगी। इनके लिए रेलवे बोर्ड को 8,40,944 आवेदन भी मिल चुके हैं। पदों की संख्या बढ़ने के बाद भी पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) उपेक्षित ही रहा है।

एनईआर के हिस्से सिर्फ 105 पद ही आए हैं, एक भी पद नहीं बढ़े हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर 21 रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय में 20वें पायदान पर स्थित है। यह तब है जब गोरखपुर पश्चिम में ही (लखनऊ मंडल) लोको पायलटों की भारी कमी है। पैसेंजर लोको पायलटाें से मालगाड़ियां और गुड्स लोको पायलटों से स्टेशन पर शंटिंग का कार्य कराया जा रहा है।

नए दिशा-निर्देशों के क्रम में रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर समेत 21 रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालयों के स्वीकृत पद और आवेदनों का आवंटन सुनिश्चित कर दिया है। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के खाते में पिछला आवंटित पद ही शामिल है, वहीं अन्य जोन के भर्ती बोर्ड कार्यालयों के पद बढ़ गए हैं। सिकंदराबाद को 2,039, रांची को 1,856, काेलकाता को 1,431, मुंबई को 1,374 तथा भुवनेश्वर को 1,251 पद स्वीकृत हुए हैं।