रेलवे की नई सुविधा: अब घर बैठे बुक करें पार्सल, सामान पहुंचेगा आपके दरवाजे तक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे से पार्सल भेजने और मंगाने वालों को जल्द ही बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अब सामान भेजने के लिए रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। घर बैठे मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से पार्सल की बुकिंग की जा सकेगी। लाजिस्टिक्स सर्विस पार्टनर (एलएसपी) सामान को घर से उठाकर गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालेंगे।

रेलवे बोर्ड ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 'रेल पार्सल एप-घर से घर तक' सेवा की नीति जारी कर दी है। रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

रेलवे बोर्ड की ओर से 26 अक्टूबर, 2026 को जारी निर्देश के अनुसार, इस सेवा के लिए आइओएस और एंड्रायड मोबाइल एप के साथ वेबसाइट भी विकसित की जा रही है। इसके माध्यम से ग्राहक अपनी सुविधानुसार आनलाइन बुकिंग और डिजिटल भुगतान कर सकेंगे।

पार्सल परिवहन के साथ अन्य वैल्यू एडेड सेवाओं का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्राहकों को पार्सल रेलवे परिसर तक पहुंचाने और उससे जुड़ी कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे बोर्ड ने शुरुआती चरण में इस सुविधा को देश के आठ प्रमुख शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे शामिल हैं।