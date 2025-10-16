जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली और छठ पर्व पर पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए रेलवे प्रशासन ने और आधा दर्जन पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। जिसमें गोरखपुर से साबरमती और श्री गंगानगर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 09429/09430 नंबर की गोरखपुर-साबरमती-गोरखपुर अनारक्षित पूजा स्पेशल छह फेरा में चलाई जाएगी। यह ट्रेन साबरमती से 16 से 26 अक्टूबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं रविवार को तथा गोरखपुर से 17 से 27 अक्टूबर तक प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं सोमवार चलेगी। 04729/04730 नंबर की श्री गंगानगर जंक्शन-गोरखपुर-श्री गंगानगर जंक्शन साप्ताहिक पूजा स्पेशल दो फेरा में चलाई जाएगी। यह ट्रेन श्री गंगानगर जंक्शन से 23 एवं 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को तथा गोरखपुर से 24 एवं 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को चलेगी।

- 09429 नंबर की पूजा स्पेशल साबरमती से सुबह 08:50 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अजमेर, जयपुर, ईदगाह आगरा, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ होते हुए दूसरे दिन सुबह 10:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। - 09430 नंबर की पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर 01:00 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन बस्ती, गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, जयपुर, अजमेर, मारवाड़ होते हुए दूसरे दिन दोपहर बाद 03:30 बजे साबरमती पहुंचेगी। - 04729 पूजा स्पेशल श्री गंगानगर जंक्शन से दोपहर 01:25 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन हनुमानगढ़, संगरिया, हिसार, रोहतक, दिल्ली, बरेली, गोंडा, बढ़नी, सिद्धार्थनगर होते हुए दूसरे दिन शाम 04:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। - 04730 पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 07:30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन बढ़नी, गोंडा, सीतापुर, बरेली, दिल्ली, हिसार, संगरिया और हनुमानगढ़ होते हुए दूसरे दिन रात 02:45 बजे श्री गंगानगर पहुंचेगी। गोरखपुर के रास्ते चलेंगी तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें गोरखपुर के रास्ते तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 05599 नंबर की बनारस-बेंगलुरु छावनी पूजा स्पेशल 17 अक्टूबर को एकल यात्रा में चलेगी। यह ट्रेन बनारस से रात 11:55 बजे रवाना होकर गोरखपुर से सुबह 06:45 बजे छूटकर चौथे दिन दोपहर बाद 02:45 बजे बेंगलुरु छावनी पहुंचेगी।