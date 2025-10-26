Language
    Puja Special Trains: आज पूर्वोत्तर रेलवे से चलेंगी नौ पूजा स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:01 AM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे 26 अक्टूबर को नौ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गोमती नगर-महबूबनगर, गोरखपुर-बहराइच, और गोरखपुर-मुंबई समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनें जैसे गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस निरस्त भी रहेंगी। यह जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे में 26 अक्टूबर को नौ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी।

    आज चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

    • 05314 गोमती नगर-महबूबनगर पूजा स्पेशल गोमती नगर से रात 12.15 बजे प्रस्थान कर बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, भटनी, औंड़िहार होते हुए चलेगी।
    • 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलेगी।
    • 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल बहराइच से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी, आनन्दनगर होते हुए चलाई जाएगी।
    • 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होकर चलेगी।
    • 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होते हुए चलेगी।
    • 08630 गोरखपुर-रांची पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 03.30 बजे प्रस्थान कर भटनी, सिवान, छपरा, पटना होते हुए चलेगी।

    आज एलटीटी से गोरखपुर आएगी पूजा स्पेशल
    लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) से 01035 नंबर की अनारक्षित पूजा स्पेशल 26 अक्टूबर को गोरखपुर के लिए चलेगी। यह ट्रेन एलटीटी से सुबह आठ बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन शाम पांच बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में साधारण द्वितीय श्रेणी के 20 कोच लगेंगे।

    कल निरस्त रहेगी गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस
    गोरखपुर से 27 अक्टूबर को चलने वाली 09430 नंबर की गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। मुजफ्फरपुर से 26 अक्टूबर को चलने वाली 09484 मुजफ्फरपुर-साबरमती एक्सप्रेस नहीं चलेगी। यह ट्रेन मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी।

