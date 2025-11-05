Bihar Election 2025: प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोरखपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं से की बात, बिहार जाते-जाते कहीं यह बात

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जा रहीं प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार सुबह 11 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पर रुकीं। यहां कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी से संगठन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी का परिचय लेते हुए पार्टी संगठन को जमीन स्तर पर मजबूत करने को कहा।

जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों से समाज का हर वर्ग परेशान है। सभी लोग तेजी से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं।

इस दौरान डॉ. सुरहीता करीम, गोरख लाल श्रीवास्तव, जयन्त पाठक, विनोद कुमार पांडेय, सत्येन्द्र निषाद, श्रीश उपाध्याय, उत्कर्ष पांडेय मौजूद रहे।