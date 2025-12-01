Language
    सरकारी क्लिनिक में रोगी देखेंगे प्राइवेट डॉक्टर, प्रतिदिन होगी इतनी कमाई

    By Durgesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    गोरखपुर के बसंतपुर, हुमायूंपुर और पुर्दिलपुर में सरकारी पॉली क्लिनिक खुलेंगे, जहाँ प्राइवेट डॉक्टर मरीजों का परीक्षण करेंगे। उन्हें प्रतिदिन पांच हजार रुपये मिलेंगे। सीएमओ डा. राजेश झा ने तैयारियों का निरीक्षण किया। स्त्री रोग, बाल रोग, और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। सुबह नौ से शाम चार बजे तक सेवाएँ मिलेंगी, और टेलीकंसल्टेशन भी उपलब्ध होगा।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सरकारी क्लिनिक में प्राइवेट डाक्टर भी रोगियों का परीक्षण कर परामर्श देंगे। इसके लिए डाक्टर को प्रतिदिन पांच हजार रुपये मिलेंगे। महानगर के बसंतपुर, हुमायूंपुर और पुर्दिलपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सरकारी पाली क्लिनिक खोले जाएंगे। चिकित्सकों से आवेदन मांगे गए हैं।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डा. राजेश झा ने रविवार को बसंतपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर पाली क्लिनिक के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली और रिठुआखोर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया।

    सभी विधाओं के डाक्टरों को जोड़ने की तैयारी
    तीनों पाली क्लिनिक पर सेवा देने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, चर्म रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नाक-कान एवं गला रोग विशेषज्ञ और मानसिक रोग विशेषज्ञ जोड़े जा रहे हैं। इन विधाओं के विशेषज्ञ नगरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डा. विनय पांडेय के पास बायोडेटा जमा कर रहे हैं।

    सुबह नौ से शाम चार बजे तक देंगे सेवा
    विशेषज्ञों से सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक सेवा ली जाएगी। दोपहर बाद यह लोग टेलीकंसल्टेशन भी करेंगे। इसके लिए पांच हजार रुपये प्रतिदिन की दर से उन्हें भुगतान किए जाने का प्रविधान है। सीएमओ ने बताया कि बसंतपुर में एक भव्य पाली क्लिनिक की स्थापना का प्रयास है। वहां पर पर्याप्त स्थान भी है।

    पाली क्लिनिक से जुड़ने के इच्छुक निजी चिकित्सक संपर्क कर सकते हैं। उद्देश्य है कि सभी को सरकारी पाली क्लिनिक में निजी डाक्टरों के उपचार का लाभ मिल सके। इसके लिए चिकित्सा संगठनों से भी संपर्क किया जा रहा है। रोगियों की भीड़ और मांग के अनुसार ही इन चिकित्सकों को पूर्व सूचना देकर बुलाया पाली क्लिनिक में बुलाया जाएगा।