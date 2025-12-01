सरकारी क्लिनिक में रोगी देखेंगे प्राइवेट डॉक्टर, प्रतिदिन होगी इतनी कमाई

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डा. राजेश झा ने रविवार को बसंतपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर पाली क्लिनिक के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली और रिठुआखोर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया।



सभी विधाओं के डाक्टरों को जोड़ने की तैयारी

तीनों पाली क्लिनिक पर सेवा देने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, चर्म रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नाक-कान एवं गला रोग विशेषज्ञ और मानसिक रोग विशेषज्ञ जोड़े जा रहे हैं। इन विधाओं के विशेषज्ञ नगरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डा. विनय पांडेय के पास बायोडेटा जमा कर रहे हैं।



सुबह नौ से शाम चार बजे तक देंगे सेवा

विशेषज्ञों से सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक सेवा ली जाएगी। दोपहर बाद यह लोग टेलीकंसल्टेशन भी करेंगे। इसके लिए पांच हजार रुपये प्रतिदिन की दर से उन्हें भुगतान किए जाने का प्रविधान है। सीएमओ ने बताया कि बसंतपुर में एक भव्य पाली क्लिनिक की स्थापना का प्रयास है। वहां पर पर्याप्त स्थान भी है।