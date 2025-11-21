दाखिले में एक छात्र के नाम पर नहीं हो सकेंगे तीन-चार आवेदन, ऑनलाइन पोर्टल से होगा द्विस्तरीय सत्यापन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों के निजी स्कूलों में निश्शुल्क दाखिले के लिए होने वाले आवेदन में इस बार खेल नहीं हो सकेगा। लाॅटरी के माध्यम से होने वाले प्रवेश का लाभ लेने के लिए पिछले सालों में कई अभिभावक बच्चे के नाम पर तीन-चार ऑनलाइन आवेदन कर देते थे। इससे दूसरे जरूरतमंद बच्चों का हक मारा जाता था।

इस बार निश्शुल्क दाखिले के लिए प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से द्विस्तरीय सत्यापन किया जाएगा। सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी और फिर बीएसए अपने लागिन से सत्यापन करेंगे। यही नहीं आवेदनों में संलग्न प्रमाण पत्रों को संबंधित विभाग से आनलाइन माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। संबंधित विभाग यदि प्रमाण पत्रों को अस्वीकार करते हैं तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।