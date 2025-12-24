यूपी में पंचायत मतदाता सूची हो गई प्रकाशित, तुरंत शिकायतें भी शुरू

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चलाए गए वृहद पुनरीक्षण अभियान के क्रम में मंगलवार को पंचायत निर्वाचक नामावली का ड्राफ्ट (अनन्तिम) प्रकाशन कर दिया गया। सूची प्रकाशित होते ही जिले के सभी ब्लाकों, पंचायतों में प्रधानी के दावेदारों समेत बड़ी संख्या में मतदाता अपना नाम तलाशने के लिए पहुंच गए। साथ ही शिकायतों का दौर भी शुरू हो गया।

यद्यपि, मतदाता सूची को लेकर 24 से 30 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का समय निर्धारित है। लेकिन, कई ब्लाकों में सूची प्रकाशित होने के घंटे भर के भीतर ही प्रार्थना पत्र देकर बीएलओ पर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने प्रतिद्वंदी दावेदार के प्रभाव में आकर बीएलओ पर मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाया तो किसी ने निजी वजहों से।

पिपरौली ब्लाक के बनौड़ा निवासी कुंदन सिंह ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर बीएलओ पर 150 मतदाताओं के नाम शामिल नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं विकास खंड भरोहिया के ग्राम सभा हिरुआ के रामबचन चौधरी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बीएलओ पर परिवार समेत लगभग सौ लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगाया है।

उन्होंने मामले की जांच करने और दोषी बीएलओ पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में डीएम ने भरोहिया के बीडीओ और तहसीलदार कैंपियरगंज को संयुक्त जांच का निर्देश दिया है। बीडीओ अरुण कुमार ने बताया कि जल्द ही गांव में जाकर जांच की जाएगी। बीएलओ से भी पूछताछ की जाएगी।

जनपद की पंचायतों की मतदाता सूची में पहले कुल 29 लाख 23 हजार 715 मतदाता दर्ज थे, जो अब बढ़कर 29 लाख 88 हजार 530 हो गए हैं। करीब दो महीने के अभियान दौरान मतदाता सूची में चार लाख 58 हजार 235 नए मतदाता जुड़े, जबकि तीन लाख 93 हजार 420 पुराने नाम सूची से हटाए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर मतदाता सूची में 64 हजार 815 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि पंचायत निर्वाचक नामावली का ड्राफ्ट (अनन्तिम) प्रकाशन कर दिया गया है। 24 से 30 दिसंबर 2025 तक अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण कराया जाएगा। इसी अवधि में दावे और आपत्तियां भी स्वीकार की जाएंगी। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र युवक-युवतियां भी इस दौरान अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

तय कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसंबर 2025 से छह जनवरी 2026 तक प्राप्त सभी दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 7 से 12 जनवरी 2026 तक संशोधित हस्तलिखित पाण्डुलिपियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा की जाएंगी।

13 से 29 जनवरी 2026 के बीच पूरक सूचियों का कम्प्यूटरीकरण कर उन्हें मूल मतदाता सूची में समाहित किया जाएगा। वहीं 30 जनवरी से पांच फरवरी 2026 तक मतदान केंद्रों का क्रमांकन, वार्ड मैपिंग, मतदाता क्रमांकन और मतदाता सूची की डाउनलोडिंग व फोटोप्रतियां कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंचायत निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन छह फरवरी 2026 तक किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बुधवार से 30 दिसंबर तक बीएलओ मतदाता सूची के साथ संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। इसी अवधि में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-2, संशोधन के लिए प्रपत्र-3 और अपात्र नाम हटाने के लिए प्रपत्र-4 में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।