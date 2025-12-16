Language
    मुनाफे के झांसे में फंसा युवक, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 16 लाख की ठगी, 9 पर केस दर्ज

    By Satish Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:27 PM (IST)

    ऑनलाइन ट्रेडिंग व निवेश में मुनाफा मिलने का झांसा देकर साइबर ठगों ने युवक से 16.28 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस न ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ऑनलाइन ट्रेडिंग व निवेश में मुनाफा मिलने का झांसा देकर साइबर ठगों ने युवक से 16.28 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने नौ आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही ठगी की रकम में से 7.18 लाख रुपये होल्ड करा दिए हैं।

    आर्यनगर उत्तरी, अमर सिंह पब्लिक स्कूल के पास रहने वाले अमन पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 अक्टूबर को उन्हें वाट्सएप पर 93 डीबीएस एनेलिस्ट फोरम नामक एक ग्रुप में जोड़ा गया। इस ग्रुप में रोजाना शेयर बाजार, ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े टिप्स साझा किए जाते थे। ग्रुप में रजत वर्मा और मीना भट्ट नाम के लोग खुद को एक्सपर्ट बताकर निवेश की सलाह दे रहे थे। कुछ ही दिनों में ग्रुप पर दिखाए जाने वाले मुनाफे के दावों से वह प्रभावित हो गए।

    पीड़ित के अनुसार, कुछ समय बाद नीना थक्कर नाम की महिला ने उन्हें व्यक्तिगत संदेश भेजकर निवेश से होने वाले मुनाफे के स्क्रीनशाट दिखाए। भरोसा दिलाने के लिए बताया गया कि कई लोग इसी प्लेटफार्म से लाखों रुपये कमा चुके हैं। तीन नवंबर को अमन ने निवेश के लिए आवेदन किया, जिसे पांच नवंबर को स्वीकृत कर लिया गया।

    इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराई गई।शुरुआत में निवेश पर मुनाफा दिखाया गया और कुछ रकम उनके खाते में वापस भी भेजी गई,जिससे उनका भरोसा और गहरा हो गया।जिसके बाद उनसे स्टाक ट्रेडिंग,आइपीओ फिर ओटीसी स्टाक में निवेश कराया गया।

    खाते में लाखों रुपये का मुनाफा दिखाया गया, लेकिन बाद में उन्हें जबरन बड़े आइपीओ अलॉटमेंट में फंसा दिया गया। ठगों ने कहा कि यदि पूरी रकम जमा नहीं की गई तो अब तक लगाए गए सारे रुपये होल्ड कर लिया जाएगा। डर और लालच के कारण उन्होंने लोन और उधार लेकर अलग-अलग खातों में लगातार रकम ट्रांसफर कर दी। जब उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की तो संपर्क बंद हो गया और ठगी का एहसास हुआ।