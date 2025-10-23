आपत्तिजनक फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर व्यापारी को लगाया चूना, 6.50 लाख रुपये ठगा जालसाज
गोरखपुर में एक व्यापारी को ऑनलाइन लोन ऐप के जाल में फंसाकर साइबर अपराधियों ने 6.50 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने परिवार की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी, जिससे डरकर व्यापारी ने कई खातों में पैसे जमा किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों को ऐसे अज्ञात ऐप से सावधान रहने की सलाह दी है। यह घटना 11 मई 2025 को घटी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ऑनलाइन लोन एप के नाम पर साइबर जालसाजों ने एक व्यापारी को ब्लैकमेल कर 6.50 लाख रुपये वसूल लिए। खुद को लोन कंपनी का एजेंट बताकर व्यापारी को परिवार की आपत्तिजनक फोटो प्रसारित करने की धमकी दी। बदनामी के डर से व्यापारी ने कई बार अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा की।
कैंट थाना क्षेत्र के अहलदादपुर निवासी चित्रांश पाठक ने साइबर अपराध थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 11 मई 2025 को उन्होंने आनलाइन लोन एप डाउनलोड कर पांच हजार रुपये का कर्ज लिया था। कुछ दिन बाद एप की ओर से तीन हजार 487 रुपये की मांग की गई, जिसे उन्होंने जमा कर दिया। फिर पांच हजार रुपये और मांगे गए, जिसे उन्होंने भेज दिया।
चित्रांश ने बताया कि एप डाउनलोड करते समय मोबाइल फोन का कांटेक्ट और गैलरी एक्सेस कर लिया गया था। इसके बाद लगातार अलग-अलग नंबरों से फोन आने लगीं। फोन करने वाले खुद को कंपनी का एजेंट बताते और धमकी देते कि अगर रुपये नहीं भेजे गए तो परिवार की आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देंगे।
इतना ही नहीं, उनकी फोटो को एडिट कर आपत्तिजनक तरीके से परिचितों को भेजना शुरू कर दिया गया। मानसिक रूप से परेशान होकर चित्रांश ने बदनामी से बचने के लिए 11 मई से 21 अगस्त के बीच 6.50 लाख रुपये जालसाज द्वारा बताए गए अलग-अलग खाता नंबरों में भेज दिए।
एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संबंधित बैंक खातों का विवरण निकाला जा रहा है। लोगों को अज्ञात एप और लिंक से सावधान रहने की सलाह दी गई है।
