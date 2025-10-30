गोंडा से बुढ़वल तक बिछेगी पूर्वोत्तर रेलवे की पहली चौथी रेल लाइन, बोर्ड ने स्वीकृत किया है 796.30 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लखनऊ मंडल में गोंडा कचहरी से बुढ़वल के बीच 55.75 किमी रेलमार्ग पर पूर्वोत्तर रेलवे की पहली चौथी रेल लाइन बिछेगी। रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश पर रेलवे प्रशासन ने सर्वे कार्य पूरा कर चौका घाट-घाघरा घाट के बीच सरयू नदी (घाघरा) पर 1037 मीटर लंबे पुल निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने पहली चौथी रेल लाइन को मंजूरी देते हुए 796.30 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया है।

यद्यपि, चौका घाट-घाघरा घाट पुल पर तीसरी रेल लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है। गोंडा कचहरी से बुढ़वल के बीच तीसरी रेल लाइन पर ट्रेनें भी दौड़ने लगी हैं। चौथी रेल लाइन के लिए भी पुल का निचला हिस्सा (फाउंडेशन) तैयार हो चुका है। सिर्फ गर्डर व लाइन बिछाने का कार्य ही बाकी रह गया है। रेलवे प्रशासन ने उसके निर्माण के लिए भी निविदा आमंत्रित कर दिया है।

भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व यातायात नेटवर्क (हाईडेंसिटी ट्रैफिक नेटवर्क) के अंतर्गत गोंडा कचहरी- बुढ़वल रेल खंड के मध्य चौथी रेल लाइन के बन जाने से ट्रैक की क्षमता 78 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। इससे कोयला एवं कोक, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम, खाद्यान्न, कंटेनर, आटोमाबाइल्स आदि की आवाजाही में वृद्धि होगी। इसके साथ ही यात्री जनता की मांग के अनुरूप अधिक ट्रेनों का परिचालन संभव हो सकेगा। पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

पूर्वोत्तर रेलवे में युद्धस्तर पर तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू है। डोमिनगढ़ से खलीलाबाद के बीच 30 किमी चौथी रेल लाइन के लिए भी रेलवे बोर्ड ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। मनकापुर से खलीलाबाद तक 88 किमी तीसरी लाइन के साथ ही चौथी लाइन बिछाने के लिए सर्वे चल रहा है।

छपरा जंक्शन से छपरा कचहरी चार किमी तक तीसरी व चौथी लाइन तथा बुढ़वल से सीतापुर 88 किमी तक तीसरी व चौथी लाइन के लिए सर्वे शुरू है। गोरखपुर के रास्ते बाराबंकी से छपरा तक 425 किमी रेलमार्ग का दोहरीकरण (डबल लाइन) हो गया है।