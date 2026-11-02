नितिन नबीन के गोरखपुर दौरे की तैयारी तेज, मुख्यमंत्री योगी और पंकज चौधरी के साथ निकालेंगे पदयात्रा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के चार और पांच नवंबर को प्रस्तावित गोरखपुर दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को क्षेत्रीय कार्यालय पर हुई बैठक में स्वागत, सभा और लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई।

प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली और सभी व्यवस्थाएं आपसी समन्वय से समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान सांसद रवि किशन, डीएम दीपक मीणा और नगर आयुक्त अजय जैन भी मौजूद रहे।

क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चार नवंबर को सुबह 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ महाराणा प्रताप इंटर कालेज पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे। सभा के बाद यहीं से पदयात्रा शुरू होगी, जो गोलघर काली मंदिर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर समाप्त होगी। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी पदयात्रा में शामिल रहेंगे।

प्रबुद्ध वर्ग और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक पदयात्रा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष एनेक्सी भवन (सर्किट हाउस) में प्रबुद्ध वर्ग की बैठक करेंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक प्रस्तावित है। रात्रि विश्राम के बाद पांच नवंबर को गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद पूर्व प्रदेश एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों, पूर्व जिलाध्यक्षों, पूर्व सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे।