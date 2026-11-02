2027 के रण की तैयारी में जुटी भाजपा, हापुड़ में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

जागरण संवाददाता, हापुड़। दीवाली के उल्लास के बीच भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है।

गढ़ रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में दीपावली मिलन समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में वक्ताओं ने एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने और प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया।

स्टेडियम का निर्माण कराया कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। हापुड़ क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण, पुलों का निर्माण, नवादा में नवोदय विद्यालय और आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कराया गया है।

इसके अलावा जेल और पुलिस लाइन का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत से 2027 में भाजपा फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।



भाजपा जिलाध्यक्ष कविता माधरे ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए चुनावी तैयारियों में अभी से जुटने का आह्वान किया।