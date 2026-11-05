2027 के रण से पहले सीएम योगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे पंकज चौधरी के घर, रात्रिभोज में हुए शामिल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एनेक्सी भवन में दिनभर चली बैठकों के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार की देर रात प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के हिन्दी बाजार स्थित आवास पर रात्रिभोज के लिए पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी मेघा कुलकर्णी भी मौजूद रहीं। रात्रिभोज के दौरान भी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों और राजनीतिक रणनीति को लेकर बातचीत का सिलसिला जारी रहा।

इससे पहले दिन में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष को जमकर घेरा। कहा कि जनता के दुख-दर्द में खड़े नहीं होने वाले विपक्षी दल अब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में जब आपत्तियां दर्ज कराने का समय था, तब विपक्ष गायब रहा और अब रामलीला के मंचों से विरोध प्रदर्शन कर जनता को गुमराह करने में जुटा है।

बुधवार देर शाम एनेक्सी में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि मतदाता सूची के पारदर्शी पुनरीक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों को बूथ, जिला और प्रदेश स्तर पर भागीदारी का अधिकार दिया गया है। विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश को खंडित करने में जुटी विदेशी ताकतों को भाजपा सड़क से लेकर सदन तक जवाब देने के लिए तैयार है। भारत का युवा भ्रमित होने वाला नहीं है। वह देश विरोधी साजिशों से हटकर सकारात्मक कार्यों में लगा है। अभिभावकों से भी उन्होंने बच्चों को मोबाइल से दूर कर खेल के मैदान तक लाने का आह्वान किया।