गोरखपुर स्टेशन पर त्योहारों के लिए विशेष तैयारी, जर्मन हैंगर में होगा यात्रियों का इंतजार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली और छठ पर्व पर स्टेशन पर उमड़ने वाली यात्रियों की भीड़ को सहेजने के लिए रेलवे प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए चार होल्डिंग एरिया (यात्री विश्राम स्थल) बनाए जा रहे हैं। गेट नंबर दो के पास और गेट नंबर चार व पांच के बीच होल्डिंग एरिया बनने शुरू हो गए हैं।

प्लेटफार्म नंबर एक और नौ के कैब-वे पर भी होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। होल्डिंग एरिया जर्मन हैंगर से तैयार हो रहे हैं। यानी, बारिश और आंधी-तूफान में भी यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। होल्डिंग एरिया में ही यात्रियों को ट्रेनों की अपडेट जानकारी, जनरल टिकट के साथ प्रसाधन केंद्र की भी सुविधा मिल जाएगी।

रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मानिटरिंग के लिए ‘वार रूम’ बनाया गया है। भीड़ प्रबंधन, यात्री सुविधाओं की निगरानी और बेहतर रेलवे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपरोक्त स्थानों पर 24 घंटे शिफ्ट वार रेलवे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि बुधवार को लखनऊ के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने गोरखपुर स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन एवं आगामी त्योहारों में अनुमानित यात्री घनत्व के अनुरूप व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।