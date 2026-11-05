गोरखपुर के पहले वानिकी विवि का शिलान्यास टला, सीएम योगी की नई तारीख का इंतजार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए अब मुख्यमंत्री से समय मिलने का इंतजार है। वन विभाग की ओर से तैयारी चल रही है। दो नवंबर को शिलान्यास कार्यक्रम होना था, लेकिन किसी कारण से यह स्थगित हो गया है। हालांकि जल्द ही शिलान्यास होने की बात कही जा रही है।

कैंपियरगंज के भारीवैसी में 123 एकड़ में प्रदेश का पहला वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय बनना है। दो नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका शिलान्यास होना था। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। तहसील प्रशासन की ओर से जमीन को समतल कराया गया तो पीडब्लूडी ने शिलान्यास कार्यक्रम के लिए जर्मन हैंगर टेंट भी लगवाना शुरू कर दिया था।