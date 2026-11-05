वीवीआईपी आए तो चमका गोरखपुर, आम दिनों में क्यों आंखें मूंद लेता है नगर निगम?

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर की सड़कों पर कूड़ा रोज पसरा रहे, नालों से गंदगी झांकती रहे और लोग सफाई के लिए शिकायत करते रहें, नगर निगम को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की सूचना मिलते ही निगम की नींद टूट गई और सक्रियता बढ़ गई। मंगलवार को सफाई का ऐसा अभियान चला कि सड़कें चमक उठीं और जिम्मेदार खुद मैदान में नजर आए। मानो शहर की सफाई का असली दिन बुधवार ही हो।

एयरपोर्ट से मोहद्दीपुर होते हुए पैडलेगंज और वहां से हरिओम नगर, तहसील कार्यालय, कचहरी चौराहा, गोलघर होते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा तक पूरे यात्रा मार्ग की सूरत बदलने में अधिकारी जुटे रहे। महापौर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अजय जैन खड़े होकर सफाई कराते रहे। सड़क किनारे जमा कूड़ा परत-दर-परत उठवाया गया। नालों को ढक दिया गया, ताकि वीवीआईपी की नजर गंदगी पर न पड़े।

अधिकारियों की मौजूदगी में सफाईकर्मियों की ऐसी फुर्ती दिखी कि कुछ ही देर में सड़क का नजारा बदल गया। सवाल यह है कि जो कूड़ा आम दिनों में कई शिकायतों के बाद भी नहीं उठता, वह वीवीआइपी के आने पर इतनी जल्दी कैसे साफ हो जाता है? क्या सफाई के लिए संसाधनों की नहीं, सिर्फ बड़े मेहमानों के आने की जरूरत है?