गोरखपुर रिंग रोड: मुआवजे के लिए कागजातों की अड़चन, आधी से कम भीड़ पहुंची GDA

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ताल रिंग रोड परियोजना के लिए जमीन देने वाले भू-धारकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में अभिलेखों की कमी बाधा बन रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बुधवार को गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) कार्यालय में हुई सुनवाई के दौरान 109 याचिकाकर्ताओं में से केवल 58 ही पहुंचे।

हालांकि, उपस्थित भू-धारकों ने मुआवजा भुगतान के लिए जरूरी अभिलेख और प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराए। इसके बजाय उन्होंने समिति के समक्ष संयुक्त प्रत्यावेदन सौंपा, जिसका प्राधिकरण परीक्षण कर रहा है। वहीं भू-धारकों का कहना है कि उन्हें कम मुआवजा दिया जा रहा है, जो स्वीकार नहीं है।