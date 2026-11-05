गोरखपुर में BJP विधायक ने खुद खुदवाई सड़क, तुर्रा नाला पुल निर्माण में खुली पोल; लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तुर्रा नाला पर बने पुल के दोनों तरफ के एप्रोच निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसका पर्दाफाश खुद ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह के सामने हुआ। नागरिकों की शिकायत पर पहुंचे विधायक ने अपने सामने सड़क की खोदाई कराई तो गिट्टी कम मिली। नागरिकों ने तुर्रा नाला पर छठ घाट की मिट्टी सड़क पर डालने के कारण हो रही दिक्कत की जानकारी विधायक को दी तो उन्होंने ठेकेदार को फटकार लगाई।

तुर्रा पुल के दोनों तरफ एप्रोच मार्ग पर डाली गई गिट्टी को हटाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था। इसके बाद पुल के आसपास की मिट्टी की खोदाई की गई। इस गीली मिट्टी को पुल के एप्रोच पर डाल दिया गया। इससे पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो गई थी। स्थिति यह थी कि ट्रैक्टर-ट्राली के साथ दोपहिया और चार पहिया वाहन भी कीचड़ में फंस रहे थे।

वाहन चालकों को घंटों मशक्कत करनी पड़ रही थी। कई बार स्थानीय लोगों की मदद से दूसरे वाहन बुलाकर फंसे वाहनों को बाहर निकलवाना पड़ता था। इस मार्ग से गुजरने वाले करीब 25 हजार की आबादी वाले दर्जनों गांवों के लोगों का शहर से सीधा संपर्क प्रभावित हो गया था।



सरकारी जमीन खोदकर छठ घाट को पहुंचाया नुकसान

आरोप है कि ठेकेदार ने पुल के बगल में स्थित सरकारी जमीन से मिट्टी निकलवाई और वहां बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए। इसी मिट्टी को पुल के एप्रोच पर डाल दिया गया। जिस जगह खोदाई कराई गई है, वहां तीन गांवों की महिलाएं छठ पूजा करती हैं। छठ पर्व के दौरान यहां करीब 15 हजार लोगों की भीड़ जुटती है। गड्ढे होने से लोगों में नाराजगी बढ़ गई।

दो दिन पहले मन्नू राजभर, राजेश, प्रद्युम्न, वीरेंद्र पासवान और राजू पाल समेत अन्य ग्रामीणों ने चारगांव के ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह उर्फ मुन्ना को इसकी जानकारी दी। मामला सामने आने पर बृजेश सिंह उर्फ गुड्डू ने अपने खर्च से गड्ढों को भरने के लिए दर्जनों ट्राली मिट्टी गिरवाई है।