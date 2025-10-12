शर्मनाक! नवजात को झोले में भरकर झाड़ियों में फेंका, रोने की आवाज सुनकर पहुंचे लोग
गोरखपुर के सहजनवा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक नवजात शिशु को झोले में बंद कर झाड़ियों में फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में उसे सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मानवता को शर्मशार करने का मामला सहजनवा में सामने आया है। नवजात को झोले में रख नगर के एक वार्ड की झाड़ियों में फेंक दिया गया था। पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया। बाद में उसे सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया।
नगर पंचायत के एक वार्ड की झाड़ियों में शनिवार की सुबह सात बजे बच्चे के रोने की आवाज वार्डवासियों ने सुनी। लोग झाड़ी की तरफ गए तो देखा कि झोले में रखा एक नवजात रो रहा है। झोले का मुंह बांधा गया था। लोगों ने इसकी सूचना सहजनवा पुलिस को दी।
पुलिस ने एक महिला को बुलाया और नवजात को झोले से बाहर निकलवाया। पुलिस नवजात को लेकर सीएचसी सहजनवा पहुंची। शिशु को इमरजेंसी में भर्ती डाक्टर ने उपचार शुरू किया। इसको लेकर नगर में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। सीएचसी अधीक्षक डा. व्यास कुशवाहा ने बताया कि नवजात एक दिन का ही है।
उपचार के बाद उसे सीडब्ल्यूसी की टीम को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं, सहजनवा पुलिस का कहना है कि सीसी कैमरे व अन्य माध्यम से नवजात को फेंकने वाले के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।