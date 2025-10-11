गोरखपुर के रास्ते छपरा से अमृतसर के बीच चलेगी साप्ताहिक ट्रेन, आसान होगी राह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर के रास्ते छपरा से अमृतसर के बीच नियमित साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। गोरखपुर से अमृतसर और छपरा की राह आसान होगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 15135/15136 नंबर की छपरा-अमृतसर-छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचालन 12 दिसंबर से शुरू होगा।

यह ट्रेन छपरा से 12 दिसम्बर से प्रत्येक शुक्रवार को तथा अमृतसर से 13 दिसम्बर से प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के छह, शयनयान श्रेणी के पांच, साधारण द्वितीय श्रेणी के चार, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के दो, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के दो और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का एक कोच लगाया जाएगा।