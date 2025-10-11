गोरखपुर के रास्ते छपरा से अमृतसर के बीच चलेगी साप्ताहिक ट्रेन, आसान होगी राह
गोरखपुर से छपरा और अमृतसर के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। 15135/15136 नंबर की छपरा-अमृतसर-छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस 12 दिसंबर से नियमित रूप से चलेगी। ट्रेन छपरा से हर शुक्रवार और अमृतसर से हर शनिवार को रवाना होगी। इस ट्रेन में विभिन्न श्रेणियों के कोच उपलब्ध होंगे, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर के रास्ते छपरा से अमृतसर के बीच नियमित साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। गोरखपुर से अमृतसर और छपरा की राह आसान होगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 15135/15136 नंबर की छपरा-अमृतसर-छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचालन 12 दिसंबर से शुरू होगा।
यह ट्रेन छपरा से 12 दिसम्बर से प्रत्येक शुक्रवार को तथा अमृतसर से 13 दिसम्बर से प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के छह, शयनयान श्रेणी के पांच, साधारण द्वितीय श्रेणी के चार, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के दो, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के दो और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का एक कोच लगाया जाएगा।
- 15135 नंबर की छपरा-अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस छपरा से सुबह 10:15 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन थावे, कप्तानगंज होते हुए गोरखपुर से दोपहर बाद 02:40 बजे रवाना होगी। खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, बरेली, सहारनपुर, अंबाला कैंट होते हुए दूसरे दिन दोपहर 01:50 बजे अमृतसर पहुंचेगी।
- 15136 नंबर की अमृतसर-छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस अमृतसर से शाम:45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन जलन्धर सिटी, अम्बाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर और गोंडा होते हुए गोरखपुर से दूसरे दिन शाम 06:30 बजे छूटेगी। कप्तानगंज, पडरौना, थावे, सिवान होते हुए रात 11:55 बजे छपरा पहुंचेगी।
