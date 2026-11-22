जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राष्ट्रीय स्तर पर शोध की पात्रता साबित कर चुके विद्यार्थियों को अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में दोहरी परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा। विश्वविद्यालय नेट और जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता परीक्षा से छूट देने की तैयारी कर रहा है।

इसके लिए शोध नियमावली में बदलाव किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नेट और जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीएचडी में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की अलग से आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रस्तावित व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पीएचडी की सीटें खाली रहने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ष में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके मेधावियों को अनावश्यक इंतजार से बचाना है। अभी तक विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के कारण इन अभ्यर्थियों को भी स्थानीय स्तर पर आयोजित पात्रता परीक्षा और उसके बाद की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

इससे उनका समय व शोधकार्य दोनों प्रभावित होता है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि जब कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से निर्धारित राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है तो उसे दोबारा उसी योग्यता को साबित करने के लिए परीक्षा में बैठाना तर्कसंगत नहीं है।