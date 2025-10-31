नीलम हत्याकांड का खुलासा: फुटेज ने दिखाई राह, सर्विलांस ने खोला झूठ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ के रामपुर नयागांव में नीलम हत्याकांड पुलिस के लिए किसी जटिल पहेली से कम नहीं था। सोमवार की रात दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट ने शुरुआत में एक सामान्य खोजबीन का रूप लिया, लेकिन जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों ने पूरी कहानी पलट दी।

पुलिस ने महज दो दिनों में सीसी कैमरा फुटेज और मोबाइल सर्विलांस की मदद से उस साजिश की हर परत खोल दी, जिसे घर के अंदर ही रचा गया था।गुरुवार को गोरखनाथ पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने जांच की कमान अपने हाथों में संभाली।तीन टीम का गठन कर सबसे पहले रामपुर नयागांव व आसपास के इलाकों में लगे 30 से अधिक सीसी कैमरे खंगाले गए। फुटेज में नीलम तो कहीं नजर नहीं आई, पर एक संदिग्ध क्लिप ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया जिसमें नीलम का बड़ा भाई रामआशीष बोरे में कुछ रखकर बाइक पर जाता हुआ दिखा।

इसके बाद सर्विलांस टीम ने मोबाइल लोकेशन की डिटेल निकाली। उसी दिन शाम छह बजे नीलम का फोन घर के आस-पास ट्रेस हुआ, जबकि रामआशीष का मोबाइल लोकेशन कुशीनगर के कप्तानगंज की तरफ जा रही थी। यह विरोधाभास पुलिस के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ।

तकनीकी टीम ने फिर दोनों मोबाइल के काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) निकाले, जिनसे पुष्टि हुई कि घटना से ठीक पहले भाई-बहन की लोकेशन एक ही जगह थी।उसी समय नीलम का मोबाइल फोन बंद हो गया फिर चालू नहीं हुआ। बुधवार सुबह पुलिस ने जब रामआशीष को दोबारा बुलाकर पूछताछ की तो उसने पहले बहाना बनाया कि बहन कहीं घूमने गई होगी, लेकिन जब उसके सामने फुटेज और लोकेशन रिपोर्ट रखी गई, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर बाद वह टूट गया और स्वीकार किया कि उसने गुस्से में बहन का गला घोंट दिया और शव बोरे में डालकर कुशीनगर जिले के नेबुआ-नौरंगिया क्षेत्र में गन्ने के खेत में ले जाकर फेंक दिया।