फरार निलंबित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोर्ट में NBW की अर्जी दाखिल, व्यवसायी को अगवा कर की गई थी 90 हजार की लूट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राजघाट पुल पर बेलीपार के व्यक्ति से 90 हजार रुपये लूटने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार चल रहे निलंबित दारोगा शुभम श्रीवास्तव और चार अन्य पुलिसकर्मियों पर अब कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है। विवेचक ने न्यायालय में एनबीडब्ल्यू (गैर-जमानती वारंट) जारी करने की अर्जी दाखिल की है ताकि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेलीपार क्षेत्र के पिछौरा गांव निवासी और फिलहाल राजस्थान में रह रहे रविशंकर पांच अगस्त को अपने निजी काम से गोरखपुर आए थे। शहर लौटते वक्त कार सवार पुलिसकर्मियों ने उन्हें अगवा कर लिया और 90 हजार रुपये लूट लिए।

विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी गई।घटना की जांच के बाद आरोपों की पुष्टि होने पर तत्कालीन नौसढ़ चौकी इंचार्ज शुभम श्रीवास्तव समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अरेस्टिंग स्टे की अर्जी दाखिल की थी।

कोर्ट ने उन्हें विवेचना में सहयोग करने की शर्त पर अस्थायी राहत दी थी।लेकिन पुलिस की नई रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपित विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे, उलटे वादी को केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं।