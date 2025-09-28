गोरखपुर सबरंग: रोशनी और भव्यता से सज रहे मां के दरबार, भक्ति और कला का दिख रहा अद्भुत संगम
गोरखपुर में नवरात्रि की धूम है जहाँ 1300 से अधिक प्रतिमाएँ स्थापित की जा रही हैं। पंडालों को विभिन्न रूपों में सजाया गया है जैसे गुफाएँ और कैलाश पर्वत। पीपल डाढ़ा में वैष्णो देवी जैसा पंडाल है तो कूड़ाघाट में आधे चाँद का प्रवेश द्वार है। गिरधरगंज और सिंघड़िया के पंडाल भी आकर्षक हैं। असुरन माई में शानदार लाइटिंग है।
शहर में नवरात्र का उल्लास अब चरम पर है। मां दुर्गा के भव्य पंडालों की सजावट इतनी मनमोहक है कि राह चलते लोग रुककर उन्हें निहारने लगते हैं। इस बार करीब 1300 प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है, और हर पूजा समिति अपनी-अपनी कल्पनाओं से पंडालों को साकार कर रही है। कहीं गुफा की रहस्यमयी छवि है, तो कहीं कैलाश पर्वत का अलौकिक रूप, तो कहीं रंग-बिरंगे झूमरों और बिजली की लाइटों की झिलमिलाहट ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही है।
पीपल डाढ़ा स्थित श्री श्री दुर्गा पूजा मां वैष्णो समिति का पंडाल भव्यता का उदाहरण बन चुका है। गुफा जैसी आकृति और एलइडी फसाड लाइट की जगमगाहट श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी के दरबार का अनुभव कराती है। सौ से अधिक लोगों की टीम इसे तैयार कर रही है। पंडाल दिव्यता और भव्यता का अद्भुत संगम बन रहे हैं।
कूड़ाघाट का पंडाल इस बार आधे चांद के आकार के प्रवेशद्वार से लोगों का स्वागत करेगा। वहीं गिरधरगंज में कैलाशपरी महारानी के पंडाल को कृत्रिम फूलों, सुनहरे झूमरों और आकर्षक आकृतियों से सजाया जा रहा है। यहां की रोशनी और सजावट देखते ही बनती है, मानो श्रद्धालु कैलाश पर्वत की पावन भूमि पर पहुंच गए हों।
सिघड़िया का पंडाल भी इस बार खास आकर्षण बना हुआ है। युवा गोल्डन छात्र समिति ने यहां विशाल और कलात्मक झूमर लगाए हैं। ये झूमर बिना रोशनी के भी भव्य दिखाई देते हैं और राहगीरों को ठिठक कर देखने को मजबूर कर देते हैं।
असुरन माई का पंडाल भी वैभव और शान से भरपूर है। समिति ने इस पर एक लाख रुपये से अधिक खर्च कर आकर्षक लाइटिंग और सजावटी संरचनाओं का जाल बिछा दिया है। बिजली की रोशनी और सजावट की चमक श्रद्धालुओं को दिव्यता का अद्भुत अनुभव कराती है।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर सबरंग: 70 साल से संजोकर रखे गए हैं रामलीला के पात्रों के आभूषण, मुकुट, हनुमान जी की गदा है आकर्षण का केंद्र
बेतियाहाता, रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर बन रहे पंडालों में प्राकृतिक अनुभव कराने के लिए फूलों के अलावा पेड़- पौधे भी सजाए जा रहे हैं। हर पंडाल अपने भीतर भव्यता, आस्था और कला का ऐसा संगम समेटे है, जो श्रद्धालुओं को आनंद, शांति और भक्ति की अनोखी अनुभूति कराता है। मां के दरबार की सजावट इस बार नवरात्र में शहरवासियों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बनने जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।