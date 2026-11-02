पशुपालन विभाग संभालेगा नंद बाबा दुग्ध मिशन की कमान, किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डेयरी विभाग द्वारा संचालित नंद बाबा दुग्ध मिशन का संचालन अब पशुपालन विभाग की ओर किया जाएगा। ऐसे में योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए होने वाली ई-लाटरी व अन्य कार्य के लिए डेयरी विभाग को सम्मिलित नहीं करना पड़ेगा।

किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही देसी नस्ल की गोवंशीय पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए वर्ष 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत हुई। योजना का संचालन डेयरी विभाग से हो रहा था, लेकिन नोडल पशुपालन विभाग को बनाया गया था। आवेदन एकत्र करने के बाद पशुपालन विभाग इसे डेयरी विभाग के पास भेजता था।