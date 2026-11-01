गोरखपुर में बनेगा मल्टी कॉम्प्लेक्स और मिनी ऑडिटोरियम, निर्माण के लिए टूटने लगीं दुकानें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शास्त्री चौक क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। नगर निगम परिसर में प्रस्तावित अत्याधुनिक मल्टी कांप्लेक्स और मिनी ऑडिटोरियम के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। निर्माण स्थल को खाली कराने के लिए शास्त्री चौराहे के पास स्थित पुरानी दुकानों और चंद्रलोक लाज को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई तेजी से शुरू हो गई है।

नगर निगम प्रशासन द्वारा दी गई नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आवंटियों ने खुद ही परिसरों को खाली करना शुरू कर दिया है। इस ध्वस्तीकरण की जद में कुल 12 दुकानें और चंद्रलोक लाज समेत 13 आवंटी आ रहे हैं।

सीएंडडीएस के स्थानिक अभियंता ओपी यादव ने बताया कि मिनी ऑडिटोरियम के लिए शास्त्री चौक की दुकानें टूटने लगी हैं। 15 दिन से 20 दिन में दुकानें टूटने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद ऑडिटोरियम बनाने का काम शुरू हो जाएगा। नवंबर 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।