मीरजापुर में तैयार हुआ उत्तर प्रदेश का पहला विकसित ग्राम पंचायत प्लान, ग्रामीणों की जरूरत के हिसाब से होगा विकास

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गांव में विकास के काम अब वहां के लोगों की जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर कराए जाएंगे। इसके लिए मीरजापुर के छानबे ब्लॉक की बघेड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में प्रदेश का पहला विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) तैयार किया गया है। इस योजना को आगे चलकर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा।

केंद्र सरकार से प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनरों ने ट्रांसफार्म रूरल इंडिया (टीआरआई) के सहयोग से गांव में कार्यशाला आयोजित की। इसमें झारखंड के निहार महाराणा और मध्य प्रदेश के हरिविलास द्विवेदी ने ग्रामीणों को साथ लेकर गांव का भ्रमण किया।

उन्होंने गांव के ऊंचे हिस्से से निचले हिस्से तक जाकर पानी के बहाव, जमीन और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति समझाई। योजना बनाने के लिए पंचायत को छह हिस्सों में बांटा गया। हर हिस्से में बैठक कर ग्रामीणों से पूछा गया कि उनके क्षेत्र में किन सुविधाओं की जरूरत है और कौन सी समस्याएं हैं।