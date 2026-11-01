दिल्ली से गोरखपुर के बीच दो-दो फेरे लगाएगी स्पेशल ट्रेन, हरदोई स्टेशन पर भी होगा ठहराव

जागरण संवाददाता, हरदोई। त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली और गोरखपुर के बीच आरक्षित त्योहार विशेष एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन का ठहराव हरदोई स्टेशन पर भी होगा, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।

रेलवे की समय-सारिणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 04022 नई दिल्ली से गोरखपुर के बीच दो फेरे लगाएगी। यह 6 और 13 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर नई दिल्ली से रवाना होगी। गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर होते हुए रात 9 बजकर 10 मिनट पर हरदोई पहुंचेगी। यहां दो मिनट रुककर 9 बजकर 12 मिनट पर लखनऊ के लिए रवाना होगी। लखनऊ, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए अगले दिन सुबह 4 बजकर 10 मिनट पर गोरखपुर पहुंचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 04021, 7 और 14 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजे गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। दोपहर 2 बजकर 48 मिनट पर हरदोई पहुंचेगी और दो मिनट ठहरकर 2 बजकर 50 मिनट पर शाहजहांपुर और बरेली के लिए रवाना होगी। मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद होते हुए रात 11 बजकर 10 मिनट पर नई दिल्ली पहुंचेगी।