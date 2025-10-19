गोरखपुर में इस खास जगह पर जल्द तैयार हो जाएगा नगर निगम का पार्किंग स्थल, एक एकड़ में हो रहा निर्माण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सहारा एस्टेट के परिसर के पास नगर निगम का पार्किंग स्थल जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। यहां नगर निगम की डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियां, ट्रैक्टर समेत अन्य गाड़ियां खड़ी होंगी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।

शनिवार को नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह, अवर अभियंता अवनीश भारती और निगम की संपत्ति विभाग की टीम की मौजूदगी में निर्माणाधीन पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने वाहन पार्किंग के लिए शेड का निर्माण कराने, चारों ओर बाउंड्रीवाल बनाने और मिट्टी सोलिंग का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्माणाधीन डोरमेट्री, शौचालय और गार्ड रूम के कार्य में भी तेजी लाने को कहा गया।