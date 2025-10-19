Language
    गोरखपुर में इस खास जगह पर जल्द तैयार हो जाएगा नगर निगम का पार्किंग स्थल, एक एकड़ में हो रहा निर्माण

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:58 AM (IST)

    गोरखपुर में सहारा एस्टेट के पास नगर निगम का पार्किंग स्थल जल्द बनकर तैयार होगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। यहाँ कूड़ा कलेक्शन गाड़ियाँ और अन्य वाहन खड़े होंगे। पार्किंग स्थल पर शेड, बाउंड्रीवाल, डोरमेट्री और शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    Hero Image

    नगर आयुक्त ने निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सहारा एस्टेट के परिसर के पास नगर निगम का पार्किंग स्थल जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। यहां नगर निगम की डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियां, ट्रैक्टर समेत अन्य गाड़ियां खड़ी होंगी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।

    शनिवार को नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह, अवर अभियंता अवनीश भारती और निगम की संपत्ति विभाग की टीम की मौजूदगी में निर्माणाधीन पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    उन्होंने वाहन पार्किंग के लिए शेड का निर्माण कराने, चारों ओर बाउंड्रीवाल बनाने और मिट्टी सोलिंग का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्माणाधीन डोरमेट्री, शौचालय और गार्ड रूम के कार्य में भी तेजी लाने को कहा गया।

    नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम के सभी वाहनों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था आवश्यक है, ताकि संचालन में सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    उन्होंने संबंधित अभियंताओं को गुणवत्ता से कोई समझौता न करने और निर्धारित समय सीमा में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अवर अभियंता अवनीश भारती को कार्यों की निगरानी और प्रगति की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया।