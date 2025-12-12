सांसद रवि किशन ने संसद में कानून के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, सरकार से कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को सांसद रवि किशन ने शून्यकाल के दौरान देश में कानून के बढ़ते दुरुपयोग और फर्जी मुक़दमों की समस्या को गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लोक कल्याण और सामाजिक समरसता के उद्देश्य से अनेक कानून बनाए गए, लेकिन समय के साथ इनका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ा है, जो न्याय व्यवस्था और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय है।

