    सांसद रवि किशन ने संसद में कानून के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, सरकार से कार्रवाई की मांग

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:36 AM (IST)

    गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने संसद में कानून के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने का आग ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांसद रवि किशन। सौ- इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को सांसद रवि किशन ने शून्यकाल के दौरान देश में कानून के बढ़ते दुरुपयोग और फर्जी मुक़दमों की समस्या को गंभीरता से उठाया।

    उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लोक कल्याण और सामाजिक समरसता के उद्देश्य से अनेक कानून बनाए गए, लेकिन समय के साथ इनका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ा है, जो न्याय व्यवस्था और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांसद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर हस्तक्षेप के बावजूद झूठे मुक़दमों की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि फ़र्जी मुक़दमे अदालतों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं और इसके चलते निर्दोष नागरिकों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।

    कई बार पूरा परिवार भी इसके दुष्प्रभावों की जद में आ जाता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसी भी जनकल्याणकारी कानून का दुरुपयोग कर झूठा मुक़दमा दर्ज कराने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, जिन मामलों में जांच एजेंसियां फ़र्जी आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहती हैं, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।