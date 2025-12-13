गोरखपुर में गांव के युवक को दिल दे बैठी तीन बच्चों की मां, थाने पहुंचे पति ने की शिकायत, फिर...
गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र में एक गांव की रहने वाली तीन बच्चों की मां को गांव के ही युवक से प्यार हो गया। महिला दो बेटियों के साथ तीन साल से गीडा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक गांव की रहने वाली तीन बच्चों की मां गांव के ही युवक के प्यार में पड़ गई। पति शिकायत करने शनिवार को सहजनवा थाने पहुंचे तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने समझाकर मामला शांत कराया।
सहजनवा थाना के एक गांव की रहने वाली तीन बच्चों की मां गांव के युवक के प्यार में दो बेटियों के साथ तीन साल से गीडा क्षेत्र में रहने लगी है। पति बेटा के साथ रहता है। गांव के ही असम राइफल्स में तैनात युवक से उसको प्यार हो गया।
इसलिए वह पति व बेटे से मतलब नहीं रखती थी। यह बात पति को पता चली तो वह शनिवार को थाने पर शिकायत करने पहुंचे। सूचना पर महिला थाने पहुंचकर हंगामा करने लगी। समाधान दिवस में आए फरियादियों व पुलिस ने मामला शांत कराया। एसएसआइ पंकज सिंह ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।