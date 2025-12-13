गोरखपुर में गांव के युवक को दिल दे बैठी तीन बच्चों की मां, थाने पहुंचे पति ने की शिकायत, फिर...

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक गांव की रहने वाली तीन बच्चों की मां गांव के ही युवक के प्यार में पड़ गई। पति शिकायत करने शनिवार को सहजनवा थाने पहुंचे तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने समझाकर मामला शांत कराया।

सहजनवा थाना के एक गांव की रहने वाली तीन बच्चों की मां गांव के युवक के प्यार में दो बेटियों के साथ तीन साल से गीडा क्षेत्र में रहने लगी है। पति बेटा के साथ रहता है। गांव के ही असम राइफल्स में तैनात युवक से उसको प्यार हो गया।